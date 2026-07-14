Dalaman Belediyesi tarafından geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen fide dağıtım programında tanıtımı yapılan Dalaman Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Bitki Evi, yoğun katılımla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un talimatıyla, belediyeye ait uzun yıllardır atıl durumda bulunan Sanayi Yolu Yeni Camii karşısındaki alan yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sera ve fidanlık yer alıyor.

Serada defne, harup, muşmula, badem, günlük, incir ve muz fidanlarının yanı sıra yaklaşık 80 farklı türde çiçek üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen bitki ve fidanların belediyenin dışa bağımlılığını azaltması ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ulaştırılması hedeflenirken, DalamanKart sahibi vatandaşlar da Bitki Evi'nden avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilecek.

Açılış programına Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman, Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı, Dalaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Eser Koç, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dalaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Eser Koç, ilçede yeşil alanların artırılması ve mevcut parkların modernize edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Koç, yeni tesis sayesinde belediyenin kendi seralarında üretilen yaklaşık 80 farklı bitki ve çiçek türüyle hem tasarruf sağlanacağını hem de elde edilen kaynakların yeni park ve yeşil alan yatırımlarına aktarılacağını ifade etti.

Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı ise Bitki Evi ve Ek Hizmet Binası'nın ilçenin tarımsal potansiyelini güçlendirecek önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Serada çeşitli meyve ve süs bitkilerinin yetiştirildiğini kaydeden Kargılı, okullardan gelen talepler doğrultusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitimler verildiğini, çocukların doğa ve üretim bilinciyle yetişmesine katkı sağlandığını dile getirdi.

BİTKİLER VE FİDANLAR UYGUN FİYATLARLA SATIŞA SUNULACAK

Törende konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş da göreve geldikleri günden bu yana ilçeye yeni projeler kazandırdıklarını belirterek, uzun yıllar atıl kalan alanın modern bir hizmet merkezine dönüştürüldüğünü söyledi. Bitki Evi'nde üretilen bitki ve fidanların uygun fiyatlarla satışa sunulacağını ifade eden Durmuş; 'Geçtiğimiz nisan ayında seramızda düzenlediğimiz fide dağıtım programında yaklaşık 20 bin sebze fidesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Böylece son iki yılda toplam 70 bin sebze fidesini hemşehrilerimize ulaştırarak tarımsal üretime önemli bir katkı sağladık. Bugün itibarıyla burada üretilen bitkiler ve fidanlar uygun fiyatlarla satışa sunulacaktır. DalamanKart sahibi hemşehrilerimiz ise avantajlı fiyatlardan yararlanabilecektir' dedi.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Durmuş, üretimi destekleyen, tasarruf sağlayan ve doğayı koruyan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, Ek Hizmet Binası ve Bitki Evi'nin Dalaman'a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Dalaman Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Bitki Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılar daha sonra tesisi gezerek seralarda yürütülen üretim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.