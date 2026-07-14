Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'ye karşı sergilediği kararlı duruşun, tarihe altın harflerle yazılmış bir demokrasi destanı olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gecesinde millet iradesine, devletin bekasına ve ülkenin bağımsızlığına yönelik hain bir darbe girişiminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Özel, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara inen aziz milletimiz; canı pahasına demokrasisine, bayrağına ve vatanına sahip çıkmıştır. O gece verilen mücadele milletimizin iradesinin hiçbir güç tarafından teslim alınamayacağının tüm dünyaya ilanıdır' dedi.

15 Temmuz'un; Çanakkale ruhunun, Millî Mücadele azminin ve bağımsızlık aşkının yeniden hayat bulduğu bir gece olduğunu ifade eden Başkan Özel, 'Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla milyonlarca vatandaşımız, tek yürek olarak hainlere geçit vermemiştir. Aziz milletimiz, demokrasiye ve millî iradeye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiş; birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur' ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan Özel mesajını şu sözlerle tamamladı:

'15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlık diliyorum. Rabbim devletimize ve milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun.'