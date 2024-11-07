Son bir haftada 81 il genelinde yapılan "Ruhsatsız Silah Taşıyanlara" ve "Silah Kaçakçılarına" yönelik düzenlenen Mercek-27 operasyonlarında yüzlerce silah ve ruhsatsız tabancalar ele geçirilirken, bin 664 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son bir hafta içinde “Ruhsatsız Silah Taşıyanlara” ve “Silah Kaçakçılarına” yönelik düzenlenen “MERCEK-27” operasyonlarına ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda; bin 100 adet Ruhsatsız Tabanca, 516 adet Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 26 adet Uzun Namlulu Tüfek ve 632 adet Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplamda 2 bin274 silahın ele geçirildiğini, bin 664 şüpheli hakkında ise işlem yapıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1854385443225141712

Tüm suç başlıklarında olduğu gibi, “ruhsatsız silaha” karşı da hep birlikte mücadele etmelerinin elzem konulardan biri olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, Milletimizin her bir ferdiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, Medyamızla, kanaat önderlerimizle, Esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, Annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70’e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.