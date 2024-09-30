Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde faaliyet gösteren Yüzde 30 Kulübü Türkiye, yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması için finans sektörüyle iş birliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - İş hayatının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan Yüzde 30 Kulübü Türkiye, kadınların yönetim kurullarındaki temsilini artırmak amacıyla, yatırım hizmeti sunan piyasa etkinliği yüksek kurumlarla iş birliği gerçekleştirdi. Türkiye’nin önde gelen 7 yatırım şirketi, Yüzde 30 Kulübü Türkiye ve 7 şirket temsilcisinin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlanan “Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz” başlıklı bildirgeye imza attı. Bildirge, çalışma grubunda yer alan; Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), QNB Finans Yatırım, ÜNLÜ Menkul Değerler ve Yapı Kredi Yatırım’ın katkılarıyla hazırlandı.

İMZACI KURUMLAR ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

İmza töreni, 30 Eylül 2024 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleşti. Törene %30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, Kulübün Yönetim Kurulu üyeleri ve proje çalışma grubu eş başkanları Nazan Somer Özelgin ve Ebru Dildar Edin ile bildirgenin hazırlığını da üstlenen çalışma grubu üyeleri; Ak Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu (YK) Üyesi Mert Erdoğmuş, Garanti Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Sinem Edige, İş Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Kenan Ayvacı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve YK Üyesi İbrahim Öztop, QNB Finans Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Pamir Karagöz, ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü ve YK Üyesi Gamze Akgüney ve Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Yılmaz Arısoy ve bildirgeye destek verecek diğer aracı kurumlar katıldı ve yatırım bankaları katıldı.

Kulübün Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melsa Ararat, törenin açılışında yaptığı konuşmada “Araştırmalar yönetim kurulları ve üst yönetim ekiplerinde cinsiyet dengesinin finansal, çevresel ve sosyal performansla, insan haklarına, yasa ve düzenlemelere saygılı bir yönetimle ilişkili olduğunu göstermekte. Şirket yönetiminde kadınların anlamlı oranlarda yer alması ve cinsiyet eşitliği hedefine yönelik çabaların raporlanması yatırımcılar arasında güven oluşturulmasında bir katalizör görevi görmektedir. Nitekim küresel olarak yeni halka arzlarda dengeli bir yönetim kuruluna sahip şirketlerin paylarına daha fazla talep geldiğini görüyoruz. Yatırımcılar cinsiyet eşitliği performansı düşük olan şirketlerin operasyonel risklere ve itibar risklerine daha açık olduklarını dikkate aldıklarından bu şirketler sermaye piyasaları tarafından daha düşük değerlenmektedir. Bu nedenle Yüzde 30 Kulübü faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yatırımcı grupları ile yakın çalışmaktadır. Bugün açıklanan bildirge Türkiye şirketlerini, AB Cinsiyet Eşitliği Direktifi ve Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifinin belirlediği standartları en iyi uygulama örnekleri olarak dikkate almaya teşvik edecektir. Şirketleri bu yönde teşvik etmeyi, desteklemeyi ve bilgilendirmeyi taahhüt eden yatırım hizmetleri şirketlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Bildirgeye imza atan kurumlar tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yatırım hizmetleri sunan kurumlar olarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki sorumluluğumuzun farkındayız. Yüzde 30 Kulübü Türkiye'nin liderliği ve içgörüsünden hareketle kadın yöneticilerin kurumsal yapılanma, yetkinlik ve verimlilik artışına sağladığı katkıya dikkat çekmek amacıyla önemli bir bildirgeye imza attık. Bu doğrultuda, yatırım hizmetleri ve bu hizmetlere bağlı yan hizmetler talebinde bulunan şirketleri yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarında kadın temsilinin artırılması ve kadın-erkek üye oranındaki dengeli yapılanmanın önemi konusunda bilgilendireceğimizi ve bu konuda harekete geçmelerini destekleyeceğimizi beyan ediyoruz.” denildi. Bildirgenin etkinliğini artırmak ve gerçekleştirilecek çalışmaları somut hale getirmek amacıyla takip mekanizmaları hayata geçirilecek. Bu doğrultuda belli dönemlerde, bilgilendirme ve destek taahhüdüne ne ölçüde uyulduğu konusunda açıklama yapılması, ayrıca çalışma grubu aracılığıyla bir raporlama mekanizmasının oluşturulması öngörülmekte.

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yatırım Hizmetleri Sunan Kurumlarla İş Birliği Geliştirme Çalışma Grubu Eş Başkanları Nazan Somer Özelgin ile Ebru Dildar Edin konuyla ilgili; “Kadınların iş dünyasında güçlü bir şekilde yer almasının sadece toplumsal bir gereklilik değil, aynı zamanda kurumsal performans, inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından da hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu bildirge, somut adımlar atmak için güçlü bir taahhüt özelliği taşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda rekabet gücünü artıran ve şirketlerimize uzun vadede değer katan bir strateji. Özellikle finans sektörü, bu tür inisiyatiflere dahil olarak sadece sektörlerinde değil, geniş kapsamlı ekonomik ve toplumsal dönüşümleri tetikleyebilecek güce sahip. Bu sektördeki liderler olarak bizler, iş dünyasında çeşitliliğin arttırılması için gerekli dönüşüme katkı sunacak ve çok önemli değişikliklerin hayata geçirilmesini sağlayacağız” ifadelerinin yer aldığı ortak bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE’DE KADINLARIN FİNANSAL SİSTEME DAHİL OLMA ORANLARI YETERSİZ

Yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarda kadınların temsilinin artması, finans sektörü ve sermaye piyasalarında daha güçlü ve çeşitlendirilmiş karar alma süreçlerine olanak tanıyor. Kadın liderlerin finansal stratejilere katkıları, şirketlerin farklı risklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlarken, paydaşların beklentilerine daha etkin şekilde yanıt verilmesine de yardımcı oluyor. “Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz” bildirgesinde sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için istihdamda kadın çalışan payının artırılmasıyla üretilecek katma değerin kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekildi.

Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım, finansal sisteme dahil olma ve yönetim kadrolarında yer alma oranlarının yetersiz düzeyde olduğuna vurgu yapılan bildirgede; “Gelişmekte olan bir ekonomi olarak, ülkemize yönelen uluslararası sermayenin kalitesini ve miktarını artırmanın önemi gözetildiğinde, bu konuda önemli referanslardan biri olan ve aynı zamanda kurumsal yapılanma, nitelikli iş gücü, yetkinlik ve verimlilik artışına sağladığı katkı bakımından önem taşıyan, yönetim kurullarında kadın-erkek dağılımı konusunda yeterli rekabet gücüne sahip olmadığımız görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, ülkemizde yönetim kurullarında kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda etkin sonuçlar alınabilmesi için iş dünyasındaki diğer şirketleri de yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması konusunda müşteri ve paydaşlarımızı bilgilendirmeye ve harekete geçmelerini desteklemeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİNİN %34’ÜNÜN YÖNETİM KURULUNDA KADIN ÜYE BULUNMUYOR

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun “Türkiye’de Kadın Direktörler” raporuna göre, 2023 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yönetim kurulunda ortalama ,9 kadın üye olduğunu ve bu şirketlerin %34’ünün yönetim kurulunun tamamen erkeklerden oluştuğunu gösteriyor. 2023 yılında payları yeni halka arz olan şirketlerin yönetim kurulunda ise kadınların temsil oranı ,5 ile bu ortalamanın da altında kalıyor. Avrupa Birliği Parlamentosu 2022 yılında yönetim kurullarında en az % 33 oranında kadın olmasını zorunlu kıldı. Bu direktifin halka açık şirketlere tanıdığı süre 2026’da sona eriyor. Yüzde 30 Kulübü Türkiye, yasa ve kural koyucuları bu konuda AB ile hizalanma konusunda çaba göstermeye davet ediyor.

YÜZDE 30 KULÜBÜ’NÜN HEDEFİ YÖNETİM KURULUNDA KADIN OLMAYAN ŞİRKET KALMAMASI

Çeşitliliğin artması, şirketlerin finansal performansını olumlu yönde etkilerken, yatırımcı güvenini güçlendiren daha kapsayıcı ve etik bir iş kültürünün gelişmesini sağlıyor. Yüzde 30 Kulübü organizasyonların her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan şirketleri bir araya getiriyor. Küresel olarak, kadınların temsil hakkının tüm yönetim kurullarında ve üst düzey yönetim seviyesinde en az “%30” olması misyonu ile faaliyet gösteren Kulüp, 2010 yılında, İngiltere’de hayata geçirildi. Kampanya, 2023 itibarıyla 20’den fazla ülkede devam eden küresel bir misyona dönüştü. Yüzde 30 Kulübü, Türkiye’de 2017 yılında Borsa İstanbul’da lanse edildi. Çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun ev sahipliğinde sürdüren kulübün Türkiye kampanyasının hedeflerinden biri; halka açık şirketler başta olmak üzere, yönetim kurulunda kadın olmayan şirket kalmaması. Türkiye'de toplamda 82 üyesi bulunan kulübün çalışmaları tüm gönüllülerin katkılarına açık.