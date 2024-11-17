İstanbul'da Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 520 adet yaklaşık 120 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde mikser makinası ile 1 milyon 380 bin adet captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - Operasyonun detaylarını Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alınan bilgiye göre İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda “aksam-parça” olarak beyan edilen 12 konteyner riskli olarak değerlendirilerek detaylı incelemeye tabi tutuldu.

https://twitter.com/ticaret/status/1858027388942074216

Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 520 adet yaklaşık 120 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde mikser makinası ile 1 milyon 380 bin adet captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ettiği kaydedildi.