Yuvamız İzmir’in sayısı 20’ye çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek için Eğitim Çalıştayı” başladı. Üç gün sürecek çalıştayda “sürdürülebilirlik” ve “eğitim” konuları çerçevesinde geliştirilen fikirler masaya yatırılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda eğitmenler, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile “Sürdürülebilir Gelecek için Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde üç gün sürecek çalıştayın ilk gününde akademisyenler eğitmenleri çocuk gelişimi alanında güçlendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik konuşmalar yaptı.

Çalıştayın tartışma başlıkları ise Sürdürülebilir Eğitim Ortamları, Çocuklarla Sürdürülebilirlik Eğitimi, Erken Çocuklukta İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları, Sanat ve Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik için Eğitmen Eğitimleri, Sivil Toplum Kuruluşları İş Birlikleri ile Sürdürülebilirlik, Açık Havada Öğrenme, Aile Katılımı, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik ile Desteğe İhtiyacı Olan Çocuklar olarak belirlendi.

“Sürdürülebilirlik için bütüncül değerlendirme gerekli”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Bugün herhangi bir soruna bulduğumuz çözüm, aslında belli bir gelecek sonrasında bizim artık yeni, önemli sorunumuz haline geliyor. Risk toplumu yaklaşımı, sürdürülebilirlik kavramının içeriğini anlamamızı sağlayan bir yaklaşım. Bulduğunuz çözümlere çok dikkat etmek zorundasınız. Örneğin tarımda verimi artırmak için böceklere karşı kullandığınız herhangi bir ilaç, daha sonra yeni sorununuz oluyor. Çünkü bir sonraki sene, zararlılar çok daha güçlü birtakım takım durumlarla yok edilmek zorunda kalıyor. Mevcut doğayı yok ettiğinizde yeni bir doğa önermeniz lazım. Yeni bir doğa önermediğiniz takdirde mevcut doğaya sahip çıkmanız gerekir” dedi. Sürdürülebilirliği düşünmek için her şeyi bütüncül şekilde değerlendirmek gerektiğini kaydeden Yıldır, “Her şey birbiri ile ilişkili. Bütüncül değerlendirme, bütüncül bakış lazım. Çağımız insanın eleştirel düşünebilme, problem çözme, iletişim, iş birliği, yaratıcılık, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı ve esnek düşünebilme becerilerine sahip olması lazım. Bunlar nasıl kazanılacak, devamlılığı nasıl sağlanacak, nasıl güncellenecek, bence tek bir yolu var; her yönüyle süregiden bir eğitim anlayışı. Hepimizin bu konuda yolu açık olsun” diye konuştu.

“Hem ekonomik hem nitelikli”

İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, Yuvamız İzmir’deki çocukların mutlu ve iyi birer birey olması için çalıştıklarını ifade etti. Gürsel, “Çocuk etkinlik merkezleri ile hayatı öğrenen, öğrendiğini uygulayan çocuklar yetiştirme hedefimizi tüm İzmir sathına yaymak istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği belki de Türkiye’nin en ekonomik çocuk etkinlik merkezleri, hem artan sayısı ile daha ulaşılabilir hem de gelişen niteliği ile hepimizin gurur kaynağı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin peşinden koşmaya, başta nitelikli eğitim olmak üzere tüm hedeflerimizi, kurumumuzun her noktasında uygulamaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şiarıyla eğitimdeki tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor, ülkemiz için parlak nesiller yetiştirirken dünyayla rekabet edebilen, hatta dünyaya öncü olabilecek bireyleri İzmir’in yuvalarından çıkarmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Yuvamız İzmir’in sayısı 20’ye çıkıyor

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz da kaliteli ve güvenli ortamlar sunarak çocukların bireysel yeteneklerini geliştirmeye odaklanan Yuvamız İzmir’in 2025-2026 eğitim dönemi itibariyle 36-66 ay arasındaki çocuklara hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın erken çocukluk dönemine verdiği önemle dört yeni okulun daha açılarak Yuvamız İzmir sayısının 18’e çıktını hatırlatan Kaygusuz, ocak ayı itibariyle Bayraklı’da iki yeni merkezin daha hazırlıklarının tamamlandığını ve ön kayıtların başladığını belirtti. Çocuk etkinlik merkezleri olarak çocuklara yenilikçi öğrenme modelleri sunduklarını kaydeden Kaygusuz, proje tabanlı öğrenme modelinden ilham aldıklarını dile getirdi. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve dil gelişimlerini desteklediklerini ifade eden Kaygusuz, Yuvamız İzmir’in çalışma yöntemleri hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Miniklerden sürdürülebilirlik temalı gösteri

Çalıştayda Yuvamız İzmir Sürdürülebilir Çocuk Korosu da sahne alarak katılımcılara gösteri yaptı. Sürdürülebilirlik temalı şarkıları seslendirerek dans eden çocuklar, giydikleri kostümlerle ve söyledikleri şarkılarla doğanın önemini vurguladı.

“Eşit Bir Başlangıç, Parlak Bir Gelecek”

Çalıştayın ikinci gününde Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin gelişim ve kentli çocuklara erişim politikası belirlenerek işleyişin profesyonel bakış açısı ile yürütülmesi hedefleniyor. Üçüncü gün ise çalıştay rapor sunumlarının hazırlanması ve eğitmenler ile mevcut kapasiteyi geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları yapılması planlanıyor. ‘Eşit Bir Başlangıç, Parlak Bir Gelecek’ mottosu ile tamamlanacak çalıştayda elde edilen ihtiyaç ve yol haritasına göre politika belgesi çıktılarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.