Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojik uyarılarda ise yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde 'yerel kuvvetli' olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.