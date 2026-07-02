Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 02 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden; güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.