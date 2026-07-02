Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı Anma Programı ve Paneli'nde Kayseri'nin Selçuklu medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, 'Kayseri bir Selçuklu şehridir' dedi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen kazı çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Türkiye Selçukluları Devleti Hükümdarı Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı Anma Programı ve Paneli'ne katıldı. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Şeker ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın mini konseriyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Selçuklu medeniyetinin en güçlü izlerini taşıyan şehirlerden biri olduğuna dikkat çekerek, 'Selçuklu denilince akla gelen şehirlerin başında Kayseri gelir. Şehrimiz farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olsa da Kayseri bir Selçuklu şehridir. Bu kadim şehre eserleriyle ve bıraktığı mirasla mührünü vuran isimlerin başında Sultan I. Alaeddin Keykubad gelmektedir. Bu nedenle böylesine anlamlı çalışmaları son derece önemsiyoruz' dedi.

Sultan I. Alaeddin Keykubad döneminde Kayseri'nin adeta altın çağını yaşadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bugün de şehrin sahip olduğu Selçuklu eserleriyle bu köklü mirası yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalara verdikleri desteği de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde kent genelinde yürütülen 8 ayrı kazı çalışmasına katkı sunduklarını belirterek, 'Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarına da Kayseri Şeker ile birlikte önemli destek veriyoruz. Bu çalışmaların şehrimizin tarihine ve kültürel mirasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. İslam'ın Anadolu'daki mührünün güçlenmesine vesile olan Sultan I. Alaeddin Keykubad'ı ve tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Ali Baş, Doç. Dr. Muharrem Çeken, Doç. Dr. Necla Dursun, Dr. Emel Akpolat ve Dr. Emine Uyumaz, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın devlet yönetimi, şehircilik anlayışı ve Anadolu Selçuklu medeniyetine kazandırdığı eserler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç'a, kültürel mirasın korunmasına ve kazı çalışmalarına verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Panelin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti 22, 23, 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve beraberindeki heyetle birlikte Şeker Fabrikası içerisinde bulunan arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan Keykubadiye Sarayı'nda incelemelerde bulundu.