4 Blok, 104 adet daire, 8 adet dükkânı kapsayan Köşk Mahallesi kentsel dönüşüm projesi için ihale yapan Kayseri Melikgazi Belediyesi, referans ve öncü kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

KAYSERİ (İGFA) - Depreme dayanıklı ve modern bir ilçe hedefiyle yürütülen projeler kapsamında, bir mahallede daha 4 blokluk yeni bir kentsel dönüşüm projesi için çalışmalara başladıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Estetik, sosyal donatı, alt yapı ve yeşil alanla desteklediğimiz dönüşüm çalışmalarımız, mahallelerimizin yaşam kalitesini yükseltiyor. Yeni yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Köşk Mahallesi 4 Blok, 104 adet daire, 8 adet dükkân için, belediyemizde ihale gerçekleştirildi. 4 blokluk modern bir yaşam alanı yapacağız. Burada sadece konutları yenilemekle kalmayacak, çevre düzenlemesi, otoparkı, sosyal donatı alanlarıyla mahallenin çehresini de tamamen değiştireceğiz' dedi.