Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Doğu ve Güneydoğu'da kuvvetli yağış beklenirken, iç bölgelerde zirai don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin yeni tahminlerini açıklayan Meteoroloji'ye göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış beklenirken, yetkililer sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bu arada sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebileceği bildirilirken, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde ise hafif zirai don riski bulunuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli arazilerinde çığ tehlikesi devam ederken, uzmanlar vatandaşların ve özellikle üreticilerin tedbirli olmasını istedi.