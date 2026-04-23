İstanbul Valiliği, sosyal medyada yayılan 'hukuka aykırı muamele' iddialarının manipülasyon içerdiğini bildirdi. Açıklamada, olayın adli süreci ve alınan kararlar detaylarıyla paylaşıldı.

İSTANBUL (İGFA) -İstanbulValiliği, bazı sosyal medya platformlarında 'Gazze'ye destek amacıyla eylem yapan bir kişiye hukuka aykırı işlem yapıldığı' yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilik, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin Filistin-Gazze konusundaki tutumunun uluslararası alanda açıkça bilindiği belirtilirken, bu meselede gösterilecek tepkilerin ülkeyi zor durumda bırakmaması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye'de bulunan yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğinin devlet güvencesi altında olduğu hatırlatıldı.

Valilik, Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal'ın 16 Eylül 2025'te ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik molotoflu saldırının şüphelisi olarak 18 Eylül'de yakalandığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Yargılama süreci sonunda Aljamal'ın, 21 Nisan 2026'da 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 4 yıl 2 ay, 'mala zarar verme' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Mahkemenin hükmün açıklanmasını ertelemesi üzerine şahsın tahliye edildiği ifade edildi.

Tahliye sonrası sınır dışı işlemleri kapsamında emniyete teslim edilen Aljamal hakkında yapılan kontrollerde yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle İl Göç İdaresi bilgilendirilerek serbest bırakıldığı ve adli sürecin devam ettiği kaydedildi.