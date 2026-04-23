Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yazılı bir açıklama yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan:Bir milletin egemenliğini çocuklarına emanet ettiği en anlamlı gün:Ancak bu yıl 23 Nisan'ı, yüreğimizde derin bir buruklukla karşılıyoruz.' dedi.

Dr. Karaoğlu, 'Son günlerde yaşanan ve çocuklarımızı hedef alan acı olaylar, bizlere bir gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır: Çocukların yaşam hakkı, güvenliği ve korunması her türlü gündemin üzerindedir.23 Nisan 1920, millet iradesinin kayıtsız şartsız hâkim kılındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin halka devredildiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü yalnızca bir egemenlik bayramı olarak bırakmamış; geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir vizyon ortaya koymuştur. Bu yönüyle 23 Nisan, çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayramdır.Ulusal egemenliğin çocuklara emanet edilmesi; bir milletin geleceğe duyduğu güvenin ve sorumluluğun en güçlü ifadesidir.' dedi.

Başkan Karaoğlu, 'Bugün hepimize düşen görev açıktır. Çocukların yaşam hakkını koruyan, onları şiddetten uzak tutan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan ve güvenli bir gelecek sunan bir toplumsal düzeni kararlılıkla inşa etmek. Çocukların sağlıklı, güvenli ve eşit koşullarda büyüyebildiği bir gelecek için sorumluluk almak, yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak görevidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli egemenliğimiz uğruna emek veren bütün kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.'diyerek sözlerini bitirdi.