Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurulduğunu açıkladı. Yeni yapı, terörden dijital suçlara kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığının kurulduğunu belirtti. Açıklamada, özellikle kamuoyunda hassasiyet oluşturan faili meçhul dosyaların aydınlatılması için kurumsal kapasitenin güçlendirileceği vurgulandı.

Bu kapsamda kurulan yeni birimler arasında Adli Emanet, Doğal Afet ve Kazalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma ile Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele daire başkanlıkları yer alırken, örgütlü suçlar, narkotik ve ekonomik suçlar ile terör ve terörün finansmanına yönelik ihtisas birimlerinin de oluşturulduğu bildirildi.

GÜLİSTAN DOKU MESAJI

Bakan Gürlek, açıklamasında 'Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir' ifadelerini kullanarak, adalet hizmetlerinde kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti. Paylaşımda ayrıca, 'Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında iz bırakan olayların aydınlatılmasının öncelikler arasında olduğu' mesajı verildi.