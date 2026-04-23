Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu Talas ilçesi TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Zeynep Gedikbaş'a devretti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü sebebiyle makamında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberinde Talas ilçesi TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Valilik koltuğuna oturan Zeynep Gedikbaş, 'Sayın Valim, öncelikle bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunmak, ilimizin en üst yöneticisiyle tanışmak bizler için büyük bir onur ve heyecan kaynağı. Bizler Cumhuriyetimizin emanetçisi olan öğrenciler olarak, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmek için çalışıyoruz. Şehrimizde göreve başladığınız günden bu yana himayenizde yürütülen çalışmaları büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Kadın kooperatiflerinden Soğanlı Vadisi'nin turizme kazandırılmasına, gençlere yeni imkânlar sunan ERVA spor kulüplerine kadar her bir adım bizleri heyecanlandırıyor.' dedi.

Konuşmasında Sensiz Olmaz Projesi'nden ve Talas Marifet Mektebi Projesi'nden de bahseden Vali Gedikbaş, 'Bununla birlikte Sensiz Olmaz Projesi ile aile yapımızı güçlendirip çocuklarımıza güvenli bir gelecek inşa etmeniz, Talas Marifet Mektebi ile öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimine rehberlik etmeniz bizler için çok değerli. Özellikle GÖKTİM Projesi ile teknoloji ve inovasyon yolculuğumuza ışık tutarak bizleri yarınlara hazırlamanız, verdiğiniz desteğin en somut göstergesidir.' diye konuştu.

Vali Gedikbaş, konuşmasının devamında, 'Sizden aldığımız ilhamla, gelecekte bu güzel vatanı daha ileriye taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu fırsatı sunduğunuz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Programın devamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı telefonla arayan Vali Gedikbaş, inşaatı devam eden Kartal Katlı Kavşağı hakkında bilgi aldı. Ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile de görüşen Vali Gedikbaş; okulların çevresinde güvenliğin artırılması, çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve özellikle internet güvenliği konusunda çalışmalar yapılması talimatını verdi.

Son olarak Vali Gedikbaş, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen'e okullarla ilgili çeşitli talimatlar verdi.

Programın sonunda aynı okuldan Fatih İlbay Şen, Eray Uluçay ve Hatem Ela Mangal da sırasıyla Vali Çiçek'in koltuğuna temsili olarak oturdular.

Öğrencilerin aileleriyle telefonda görüşerek teşekkür eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek yakın ilgi gösterdi.