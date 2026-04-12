Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2026 yılı Mart ayında kent genelinde gerçekleştirdiği 1542 denetimle kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğini korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği zabıta hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar, hem vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak hem de kurallara uygun faaliyet gösteren esnafı korumak amacı taşıyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2026 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği kapsamlı denetim faaliyetleriyle şehir genelinde önemli bir kamu hizmetine imza attı. Toplam 7 karakol, 7 araç ve 78 personelle görev yapan zabıta ekipleri, bir ay içerisinde 1542 farklı denetim gerçekleştirerek kent düzenine katkı sağladı.

Ekipler tarafından Mart ayı boyunca yapılan denetimlerde, 330 seyyar satıcı, 289 servis ve ticari araç, 160 market, 270 işgal, 361 dilenci ve 132 çevre kirliliği denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda toplam 286 yasal işlem uygulanarak mevzuata aykırı durumlara müdahale edildi.

Kentin vitrini konumunda bulunan Büyükşehir Zabıtası, hem halk sağlığı koruyor hem de ticari hayatın düzenli şekilde işlemesini sağlıyor.