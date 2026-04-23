Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan kapsamında çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Hem bayram mesajı verdi hem de son dönemdeki acı olaylara değindi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, onları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla andı.

Çocuklara hitabında umut vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İleride bu görevlerde sizler olacaksınız. Hayallerinizden vazgeçmeyin, disiplinle çalışın' dedi. Türkiye'nin geleceğini çocukların şekillendireceğini belirten Erdoğan, onların her alanda başarılı bireyler olacağına inandığını söyledi.

Öte yandan 23 Nisan kapsamında temsili olarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan öğrenci Civan Boran Vargün ise, çocukların bilinçli, üretken ve sorumluluk sahibi bir nesil olacağını vurguladı. Vargün, yaşanan acı olayların birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programda öğrenciler şiirler okurken, Erdoğan da çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyaretin sonunda çocuklara bisiklet hediye edildi.