Söz konusu yapı, Osmanlı dönemine tarihlenen Aziziye Camii. Tarihi bedesten çevresinde, dükkânların ve iş hanlarının arasında konumlanan cami, alışveriş için bölgeye gelen vatandaşların güzergâhında doğal bir durak niteliği taşıyor. Adının Sultan Abdülaziz dönemiyle ilişkilendirilmesi, yapının tarihçesine dair en bilinen ayrıntılar arasında bulunuyor.

MİNARELERİNDE KLASİK DÜZEN YERİNE KÖŞK GÖRÜNÜMÜ

Aziziye Camii'nin en ayırt edici özelliği, minarelerinin üst bölümünde klasik açık şerefe yerine saçaklarla örtülü, köşk görünümlü bir düzenin bulunması. Bu tercih, yapıyı Anadolu'daki pek çok benzerinden ayıran başlıca unsur olarak gösteriliyor. Cephedeki yoğun taş işçiliği ve geniş pencere düzeni ise geç dönem Osmanlı mimarisindeki sanat anlayışının izlerini taşıyor. Minarelerin bu görünümü, yapıya uzaktan bakıldığında bile kolayca seçilen bir kimlik kazandırıyor ve camiyi şehir silüetinde ayrıcalıklı bir yere taşıyor.

Yapının bu özgün karakteri, sanat tarihi öğrencilerinden mimarlara kadar geniş bir kesimi Konya'ya çekiyor. Şehrin kültür varlıklarını konu alan gelişmeler, Konya Haber başlığı altında yayımlanan içerikler aracılığıyla düzenli biçimde takip edilebiliyor.

ÇARŞININ KALBİNDE YAŞAYAN BİR İBADET MEKÂNI

Cami, Konya'nın en hareketli ticaret akslarından birinde, tarihi çarşının merkezinde yer alıyor. Vakit namazlarında esnaf ve çevredeki vatandaşlarla dolan yapı, çarşı kültürüyle ibadet hayatının iç içe geçtiği örneklerden birini oluşturuyor. Mevlana Müzesi ile aynı yürüyüş güzergâhında bulunması, camiyi şehir turlarının da uğrak noktalarından biri hâline getiriyor. Gün içinde alışverişe çıkan ailelerden çevre dükkânların çalışanlarına kadar farklı kesimler, caminin avlusunda ve çevresinde soluklanma imkânı buluyor.

Tarihi yapı çevresindeki restorasyon çalışmaları ve düzenlemeler, konya yerel haber gündeminde zaman zaman geniş yer buluyor. Bu tür gelişmeleri merak edenler için Konya Haberleri sayfasında şehrin tarihi dokusuna dair güncel içerikler derleniyor.

Kültür turizmi açısından değerlendirildiğinde Aziziye Camii, Konya'nın Selçuklu ağırlıklı tarihi silüetine Osmanlı döneminden eklenen özgün bir katman olarak öne çıkıyor. Çarşı gezisiyle tarih ziyaretini aynı rotada buluşturan yapı, şehir merkezine yolu düşen yerli ve yabancı ziyaretçilerin fotoğraf karelerinde kendine sıkça yer buluyor. Bu yönüyle cami, Konya'nın çok katmanlı mimari mirasının en görünür temsilcilerinden biri kabul ediliyor.