TCDD Taşımacılık AŞ'nin yerli ve millî imkânlarla üretilen Millî Elektrikli Tren Seti, Halkalı-Uzunköprü hattında ilk seferini gerçekleştirdi. Yeni tren seti, modern donanımı ve yüksek yolcu konforuyla bölgesel demiryolu taşımacılığında hizmet vermeye başladı.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık AŞ'nin yerli ve millî imkânlarla üretilen Millî Elektrikli Tren Seti, Trakya'da ilk kez yolcularla buluştu.

Saat 10.50'de Halkalı Garı'ndan hareket eden tren, Uzunköprü seferiyle bölgedeki ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.

İlk seferde yolcuların gösterdiği ilgi ve memnuniyetin, yeni nesil trenlerin yaygınlaştırılması adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğu belirtildi. Modern tasarımı, yüksek yolcu konforu, güvenli işletme sistemi, engelli dostu yapısı ve çağdaş teknik donanımıyla öne çıkan Millî Elektrikli Tren Seti'nin, Trakya'da bölgesel demiryolu taşımacılığında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiği ifade edildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yerli ve millî raylı sistem araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği vurgulanarak, demiryolu ulaşımında yerli üretim hamlesinin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.