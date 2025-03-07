Bursa'da Mudanya Belediyesi, ilçenin nüfus yoğunluğu yüksek 11 mahallesinde yapı stokunun afete karşı direncini tespit etmek için hazırladıkları “Mudanya'nın Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi” çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 82 bin nüfusun yaşadığı alandaki 8 bin 217 yapı, 54 bin 882 bağımsız yapının incelenmesinde bağımsız alanın yüzde 60’ının 1 ve 2’nci derecede riskli yapı olarak tespit edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye tarafından iş başın geldikleri an itibariyle çalışmalarını başlattıkları ve 2024 yılı sonu itibariyle sonuçlandırdıkları Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi'ne ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaşan aynı zamanda Yüksek İnşaat Mühendisi olan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçedeki yapıların büyük bir kısmının risk taşıdığını Mudanya için kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı kent inşa etmenin bir seçenekten öte adeta zorunluluk olduğunu söyledi.

Montania Hotel’de düzenlenen toplantıya CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, siyasi partilerin ilçe başkanları, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Mudanya’nın potansiyel bir deprem riski barındıran Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yer aldığını, olası büyük bir depremin Mudanya ve çevresinde ciddi etkilere neden olabileceğini belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya'nın içinde bulunduğu durumuyla ilgili genel ve yerel fotoğrafını çekti. İstanbul’da beklenen Marmara Depremi'nin Mudanya için de risk oluşturduğunun altını çizen Başkan Dalgıç, belediyelerin birçok görevinin bulunduğunu ama önceliğin insanları yaşatmak olduğunu vurguladı. Göreve gelir gelmez deprem gerçeği çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Dalgıç, güvenli bir kent inşa etme, sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejileri ve kenti afetlere karşı dirençli hale getirilmesi hedefi doğrultusunda bina stoku dayanıklılığını belirlemenin öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Mudanya'nın 11 farklı mahallelerde 82 bin nüfusun yaşadığı alanda 8 bin 217 yapı, 54 bin 882 bağımsız yapının incelenmesinin gerçekleştirilerek deprem risk seviyelerinin belirlendiğini ve dijital ortama aktarıldığını kaydeden Başkan Dalgıç, “Verilere göre, yoğun yerleşim bulunan mahallelerimizde incelenen 54 bin civarındaki bağımsız bölümün yüzde 60’ının 1. ve 2. derece riskli olduğu ortaya çıktı. Binaların büyük kısmının yaşının ilerlemiş olması, yapısal sorunlar ve düzensiz kentleşme, bu riskleri daha da arttırıyor. 11 mahallede toplamda 3,5 milyon metrekarelik bir alanın yenilenme ihtiyacı var. Bu tablo bizlere şunu net bir şekilde gösteriyor: Mudanya için kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı kent inşa etmek artık bir seçenek değil, zorunluluktur.Özellikle birinci derece riskli olan yüzde 18’lik kısmının çok hızlı şekilde öncelikle ele alınması gerekiyor. Bu konuda bizim gibi kamu yöneticilerine, meslek odalarına büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim yol göstermemiz, çözüm ortaya koymamız gerekiyor. Sorunu el birliğiyle, dayanışma içinde, uzlaşıyla çözmek zorundayız. Kentimizi ve kendimizi nasıl koruyacağız birlikte konuşacağız. Doğayı, Mudanya’yı koruyarak atılabilecek adımlara birlikte karar vereceğiz. Kültür faaliyetleri de bizim görevimiz ama öncelikli amacımız insanımızı yaşatmak olmalı. Bu sorunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çözüm konusunda birlikte hareket etmek zorundayız. Merkezi idarenin desteğini de bekliyoruz.” diye konuştu.

AKADEMİK ODALARDAN BAŞKAN DALGIÇ’A DESTEK

Toplantıda konuşan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, ortaya çıkan rakamların Türkiye gerçeği olduğunu, Bursa genelinde durumun farklı değerlendirilemeyeceğini söyledi. Çözüm noktasında birlikte hareket etmenin önemine değinen Şimşek, “Mudanya Belediyesi’nin yaptığı çalışmanın önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Bu işin başlangıcıdır. Belediye Başkanımızın iradesi herkes için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Bundan sonraki aşamada multidisipliner bir yaklaşımla hem teknik hem de sosyolojik boyutları değerlendirmeliyiz. Her şeyden önce bu verileri kabul edip, çözüme odaklanmayı seçmeliyiz.” dedi.

Mudanya’nın en riskli bölgeler içerisinde yer aldığını belirten Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme ise, Mudanya'nın deprem riski konusunda bugüne kadar yeterince önemsenmediğini öne sürdü. İlkme, bu sorunun sadece bina yenileyerek çözülemeyeceğini belirterek, kentsel dönüşüm ve rezerv alan çalışmalarının bir an önce başlatılmasının gerektiğini ifade etti.

Deprem envanteri çıkarmanın önemine vurgu yapan İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem de, Mudanya’da yapılanın öncü bir çalışma olduğunu ve örnek olmasını temenni etti. Oda olarak bu çalışmalara her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Erdem, “Bu çalışmaları hep beraber bir arada elbette çözebiliriz. Kentsel dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, kentlerimizin ruhunu geri kazandırmaktır. Siyaset üstü bir çalışmayla Mudanya’nın ruhunu tekrar geri kazandırmak için kentsel dönüşüm bir fırsat olacaktır. Her beraber yapacağımız güzel bir planlama ile Mudanya’yı tekrar ayağa kaldırır, ruhunu geri kazandırırız” diye konuştu.