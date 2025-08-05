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Ziyarete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katıldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi, 5 Ağustos 2025’te YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini şekillendirecek toplantı öncesi gerçekleştirilen ziyarette, Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde, Şura üyeleriyle Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

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