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YAŞ toplantısında, TSK’nın üst düzey atamaları, terfiler ve görev süreleri gibi kritik konular görüşülecek. Kararlar, Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası kamuoyuyla paylaşılacak.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

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