Kocaeli İtfaiyesi, Yeditepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü öğrencilerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 1999 Marmara Depremi sonrası hayata geçirdiği “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” günden güne büyüyor. Kocaeli İtfaiyesi son olarak Yeditepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü öğrencilerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verdi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 1999 Marmara Depremi sonrası hayata geçirilen “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan gönüllü itfaiyeciler, müdahale hizmetlerine de önemli katkılar sunuyor. Her meslek grubundan vatandaşların itfaiye hizmetlerine destek verdiği “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında eğitime katılan kursiyerler, sınavda başarılı olmaları halinde “Gönüllü İtfaiyeci” olmaya hak kazanıyor.

BİRÇOK KONUDA 5 GÜNLÜK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından son olarak Yeditepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (YÜDAK) öğrencilerine gönüllü itfaiyecilik eğitimi verdi.

Katılımcılara itfaiye eğitmenleri tarafından “Yanma ve Yangın”, “Yangın Yerindeki Tehlikeler”, “Kişisel Koruyucu Ekipman”, “Yangına Müdahale Ekipmanı”, “Söndürme Maddeleri ve Teknikleri”, “Yangına Müdahale Organizasyonu” ve “Trafik Kazalarında Teknik Kurtarma” başta olmak üzere birçok konuda 5 günlük eğitim verildi. Eğitimler İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından eğitim alanında gerçekleştirildi.