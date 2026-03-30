Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran 2026'da yapılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun 25 Mart 2026 tarihli ve 2026/159 sayılı kararı, 28 Mart 2026 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, daha önce belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği seçimleri 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.
Seçim yapılacak 3 ilde toplam 5 beldede seçime gidilecek.
- Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü Beldesi
- Tokat ili Reşadiye ilçesi Çevrecik Beldesi
- Tokat ili Almus ilçesi Bağtaşı Beldesi
- Gümüşhane ili Merkez ilçesi Tekke Beldesi
- Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Mustafapaşa Beldesi
Hatırlanacağı gibi söz konusu yerleşim yerleri, 5 Aralık 2025 tarihli YSK toplantısında alınan kararlarla belde statüsü kazanmıştı.
Karar kapsamında belirtilen beldelerde seçmenler, belediye başkanı ile belediye meclisi üyelerini belirleyecek. 41 siyasi partinin seçime katılabileceği belirtiliyor.
