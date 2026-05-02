BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Marmara Belediyeler Birliği'nin 2026 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. İki oturum halinde gerçekleşen Meclis Toplantısı'nda; Birlik Başkanı, Birlik Meclisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Encümen, Denetim Komisyonu, İhtisas Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi; Uluslararası kuruluşlara ve birliğe üyelik, iş birliği protokolleri imzalanması, MBB Üye Belediyeler Arası Uzman Personel Değişimi ve Tecrübe Paylaşımı Yönetmeliği Değişiklikleri ve projelerde ana başvuran, ortak veya iştirakçi olunması konuları görüşüldü. Meclis'te aynı zamanda 2025 yılı Faaliyet Raporu ve 2025 yılı Kesin Hesabı görüşüldü.

'MARMARA'NIN GELECEĞİ İÇİN AYNI AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ'

Marmara Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin ortak mutabakatıyla 183 oy alarak başkan seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kendisine oy veren birlik üyelerine teşekkür etti. Akın, yaptığı konuşmada 'Farklı siyasi görüşte olan çok değerli başkanlarımızın ortak kararıyla bu göreve gelmiş olmak, benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Derler ya 'hayat tesadüflerle doludur.' diye... Güzel bir detayı da sözlerimin başında anlatmak isterim. Birliğimizin temelleri 1973 yılının Ağustos ayında Balıkesir'de, Marmara Adası'nda atılmıştı. Bugün bu onurlu görevi üstlenen bir kardeşiniz olarak, ben birliğimizle aynı yıl, aynı ay ve aynı şehirde, aynı günde dünyaya geldim. Ben bunu salt bir tesadüf değil, bir sorumluluk nişanesi olarak görüyorum. Bu vesileyle yarım asır önce bu vizyonu ortaya koyan kurucu başkanlarımız Sayın Ahmet Enön ve Sayın Erol Köse'den Sayın Mustafa Bozbey'e kadar Birliğimizin gelişimi için emek veren tüm başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılanları rahmetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Onların açtığı bu yolda, Marmara'nın geleceği için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

'TÜM ENGELLERİ OMUZ OMUZA AŞACAĞIZ'

Marmara Belediyeler Birliği çatısı altında herkesin ortak bir derdi ve tek bir gayesi olduğunu belirten Akın, 'Şehirlerimizi nasıl daha dirençli ve müreffeh hale getireceğiz? Bölgemizin rekabet gücünü küresel ölçekte nasıl öne çıkaracağız? Ve ortak problemlerimizi el birliğiyle siyaset üstü bir anlayışla nasıl çözeceğiz? İşte bu hayati soruların cevabını; yerel yönetimler olarak tam bir eşgüdümle güzel bir dayanışma ruhuyla vereceğiz. Adımızda taşıdığımız o güçlü 'Birlik' ifadesinin hakkını sonuna kadar verecek, tüm engelleri omuz omuza ve ortak akılla aşacağız. Birliğimiz, kurulduğu günden bu yana ortak aklın mutfağı olmuştur. Kuruluşumuzun temel gayesi olan Marmara Denizi, tüm çalışmalarımızın başında yer almaya devam edecektir. Biliyoruz ki Marmara Denizi'nin geleceği, bu bölgedeki şehirlerimizin ve milyonlarca insanımızın ortak geleceğidir. Bu yıl beşinci kez kutlayacağımız 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nü bölgesel bir kenetlenmeye dönüştürelim. Türkiye Çevre Haftası'nın da en anlamlı parçalarından biri haline gelen bu özel günü; Birliğimizin koordinasyonunda ve siz değerli belediyelerimizin özgün katkılarıyla daha da büyüteceğiz.' diye konuştu.

'ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

'Siyaseti anlamlı kılan birlikteliklerin bir örneğini de burada verelim. Birliğimiz, Belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla; milletimizi ve güzel ülkemizin geleceğini öncelik haline getiren bir anlayışla, omuz omuza yürüyelim' diyen Akın, 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır: 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.' der. Benim hayata da siyasete de bakışım budur. Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz her şeyin üzerindedir. Eğer mesele Türkiye'mize hizmetse, ayrı gayrı yoktur. Yerelden genele, omuz omuza veririz, her türlü güçlüğün de üstesinden geliriz. Önemli olan birlik olabilmeyi başarabilmek. Birliğimizin yarım asırlık birikimiyle Türkiye'den çıkmış önemli uluslararası bir marka haline gelen Marmara Urban Forum'u, kısa adıyla MARUF'u, güçlü bir şekilde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bölgesel ölçekte veriye dayalı raporlar üretmeye, belediyelerimizin yolunu aydınlatacak bilimsel çalışmaları desteklemeye ve her yıl on binlerce belediye çalışanımızın mesleki yetkinliğini geliştiren eğitim programlarımıza kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Oldukça önemli bir boyuta ulaşan Uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda; BM HABİTAT tarafından organize edilen Dünya Kentsel Forumu'na (WUF) güçlü bir biçimde katılacağız ve Avrupa'nın önde gelen metropol liderlerini bir araya getiren Avrupa Büyükşehirler Ağı (EMA Forum) Zirvesi'ne Ekim ayında İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Sürdürülebilirlikten konut politikalarına, dijital dönüşümden küresel krizlere kadar pek çok hayati meseleyi Marmara'nın kalbinde tartışacak ve çözüm önerilerimizi uluslararası ölçeğe taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

'ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ BAŞVURU SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinde, iklim kriziyle mücadele ve çevre duyarlılığında farkındalığın arttırılması için yerel yönetimlere tarihi bir sorumluluk yüklendiğine dikkat çeken Akın, 'Sürdürülebilir kentlerin inşasında belediyelerin üstleneceği rol, artık küresel diplomasinin en kritik başlığı haline gelmiştir. Sanayisiyle, ekonomisiyle ve nüfusuyla Marmara Bölgesi'nde attığımız her yapıcı adım, ülkemizin bu büyük vizyonunda hayati bir rol oynamaktadır. Tüm bu yoğun çalışmalarımızın yanı sıra başarıyı onurlandıran, iyi uygulama örneklerini görünür kılarak tüm ülkeye yayan bir geleneğimizi de yakında duyuruyoruz. Türkiye'nin en prestijli ve objektif yerel yönetim ödül programlarının başında gelen Altın Karınca Ödülleri başvuru sürecinin de yakında başlayacağının müjdesini veriyorum. Şehirlerimize değer katan, insanımızın hayatına dokunan projelerinizi bu platformda onurlandırmak ve Türkiye'ye örnek kılmak için sabırsızlanıyoruz.' şeklinde konuştu.

'YOLUMUZ AÇIK, SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK, BİRLİĞİMİZ GÜÇLÜ'

Akın, konuşmasını şöyle tamamladı: 'Odak noktamız bellidir: Yaşam kalitesi yüksek kentler, kentsel dayanıklılık, çevre bilinci ve katılımcı yönetim. Devraldığımız bu güçlü mirası, yarının ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur. Şehirlerimizin her birine ayrı bir değer katacak projelerde birlikte oluşturduğumuz güçle, tüm potansiyelini seferber etmemiz gerekir. Şehirlerimizin geleceğini, yerel demokrasiye inanan siz değerli yöneticilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bugün burada Marmara'nın yarınını birlikte kurma iradesini tazeliyoruz. Çünkü Marmara; ekonomisiyle, üretimiyle, kültürüyle, deniziyle ve insanıyla Türkiye'nin en güçlü yaşam damarıdır. Bu damarı korumak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Önümüzde iklim krizinden afet risklerine, ulaşım baskısından çevre sorunlarına kadar büyük başlıklar var. Ama aynı zamanda büyük bir imkânımız var: Aynı masada buluşabilen, ortak aklı işletebilen ve çözümü birlikte büyütebilen güçlü bir belediyecilik geleneğimiz var. Bu geleneği yeni dönemde daha da ileri taşıyacağız. Belediyelerimizin etkili hizmet üretimi için önünde bazı sorunlar var, çözüm için devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacağız. Bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililerle uyum içinde olacağız. Çünkü hepimizin tek amacı vatan ve halka hizmet. Marmara Belediyeler Birliği'ni; şehirlerimizin sesini güçlendiren, çözüm kapasitesini büyüten ve Türkiye'ye örnek olacak yerel yönetim aklını taşıyan bir merkez haline getirmek için hep birlikte çalışacağız. Yolumuz açıktır. Sorumluluğumuz büyüktür. Birliğimiz güçlüdür. Marmara için, şehirlerimiz için, ülkemizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.'