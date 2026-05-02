Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Amed'i Seviyorum, Kirletmiyorum' kampanyası kapsamında Sur ilçesinden başlayarak kent genelinde yeni nesil plastik çöp konteynerlerini yaygınlaştırıyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve temiz bir kent için sorumluluk alanındaki ana arterlerde temizlik çalışmalarını rutin şekilde sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, atık toplama işlemlerini daha pratik ve seri hale getirmek amacıyla çöp konteynerlerinde değişikliğe gidiyor.

Katı Atık Şube Müdürlüğü, ergonomik yapısı, ekonomik olması ve atıkların kovaya yapışmaması gibi nedenlerle büyük avantaj sağlayan plastik çöp konteynerlerini sorumluluk alanlarına yerleştirmeye başladı. Belirlenen alanlara yerleştirilen yeni konteynerlerin hafif olması sayesinde personelin iş yükü de önemli ölçüde azalacak.

Çöp konteyneri değişimini ilk olarak Sur ilçesinde başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, daha sonra sırasıyla Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde de plastik çöp konteynerlerini yaygınlaştıracak.