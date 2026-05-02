Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sarıcakaya'da yapılması planlanan altın-gümüş madeni projesine karşı açılan davada mahkemenin bir kez daha 'iptal' kararı verdiğini duyurdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Bilalhabeşi Mahallesi'nde yapılması planlanan ve bölgenin ekolojik yapısına zarar vereceği gerekçesiyle büyük tepki çeken altın-gümüş madeni projesine karşı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, projeye verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararını bir kez daha iptal etti.

'BEREKETLİ TOPRAKLARIMIZI KORUDUK'

Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kararın şehrin doğası ve geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Ünlüce yaptığı açıklamada, 'Sarıcakaya'nın Bilalhabeşi Mahallesi'nde, bereketli topraklarımıza zarar verecek altın-gümüş madeni projesinin iptal edilmesi için açtığımız davayı kazandık.' ifadelerini kullandı.