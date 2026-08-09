EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, Türkiye'de üniversite mezunu gençlerin iş bulmakta zorlanırken sanayinin nitelikli ara iş gücü açığı yaşadığına dikkat çekti. Gençer, 'Bu kadar mühendise ihtiyacımız yok. Kalıp çekecek, enjeksiyon yapacak, şişirme yapacak, hammadde işleyecek genç iş gücüne çok ihtiyacımız var' dedi.

İZMİR (İGFA) - Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu, İzmir'de plastik ve ambalaj sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne dikkat çekmek amacıyla toplantısını Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Zülküf Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, 28 yıldır eğitim veren okulun mevcut eğitim müfredatı ile plastik sanayisinin ihtiyaçları ele alındı. Görüşmede, mesleki eğitimin sektörün talepleri doğrultusunda güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

'GENÇ MÜHENDİS ÇOK, NİTELİKLİ ARA İŞ GÜCÜ YOK'

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, sektörün yetişmiş ara iş gücüne duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi.

Plastik sektöründeki firmaların sahipleriyle mesleki eğitim alan gençleri buluşturduklarını belirten Gençer, lise ve üniversitelerde polimer ve plastik alanında eğitim gören gençlerin tamamını istihdam etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Firmalara çok sayıda genç mühendisin başvurduğunu ancak sektörün asıl ihtiyacının farklı alanlarda yetişmiş teknik personel olduğunu belirten Gençer, şöyle konuştu:

'Ülkemizde iş dünyasıyla koordineli bir mesleki eğitim politikası maalesef bulunmuyor. İşsiz durumda yüz binlerce genç mühendis olmasının yanlışlığı bir yana, onları istihdam edecek firmalarımız da yok. Ancak kalıp çekecek, enjeksiyon yapacak, şişirme yapacak, hammadde işleyecek genç iş gücüne çok ihtiyacımız var. Bu gençlerimize ödediğimiz ücretler mühendislere ödenen maaşların da üzerinde. Adeta yetişmiş gençlerimiz bir yerlere gitmesinler diye gözlerinin içine bakıyoruz.'

MAZHAR ZORLU'NUN MİRASINA VURGU

Gençer, 2004 yılında hayatını kaybeden Mazhar Zorlu'nun Türk plastik sektörünün önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, 1998 yılında eğitim hayatına başlayan Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi'nin de Zorlu'nun girişimleriyle hayata geçirildiğini hatırlattı. Plastik sektörünün İzmir ve Ege Bölgesi'nde önemli bir üretim gücüne sahip olduğunu ifade eden Gençer, petrokimyanın farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların nitelikli personele ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerini tamamlayarak sektöre kazandırılması için okul yönetimleriyle yakın iş birliği içerisinde olduklarını belirten Gençer, gençlerin eğitimlerini yarıda bırakmamaları ve farklı alanlara yönelmemeleri için destek olduklarını dile getirdi.

Türkiye'deki üniversite sayısına da dikkat çeken Gençer, yükseköğretim sisteminin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla daha güçlü biçimde eşleştirilmesi gerektiğini savundu. Gençer, 'Ülkemizde bugün itibarıyla 208 devlet ve vakıf üniversitesi bulunuyor. Bu kurumlar her sene yüz binlerce genci mezun ediyor. Almanya gibi sanayisi son derece gelişmiş ülkelerde bile bu kadar üniversite ve bu kadar fazla mezun bulunmuyor. Bizim bu kadar mühendise ihtiyacımız olmadığı gibi, mühendis diplomalı gençlerimizin marketlerde kasiyer olarak çalışmaları dramatik bir insan kaynağı israfıdır.' dedi.

Üniversite mezunlarının iş hayatına yönelik beklentilerinin de değişmesi gerektiğini belirten Gençer, bir yandan yüksek sayıda üniversite mezununun iş ararken diğer yandan sanayicilerin nitelikli ara iş gücü bulmakta zorlandığını ifade etti.

'MESLEKİ EĞİTİM KALKINMANIN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ'

Dünyada ekonomik ve sanayi gelişmişliğiyle öne çıkan ülkelerin ortak özelliklerinden birinin güçlü mesleki eğitim sistemleri olduğunu belirten Gençer, Türkiye'nin de mesleki eğitime daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi. Plastik sanayicileri olarak meslek lisesi ve meslek yüksekokullarındaki öğrencileri sektörün geleceği açısından önemli bir insan kaynağı olarak gördüklerini belirten Gençer, 'Bu nedenle plastik sanayicileri olarak gerek Mazhar Zorlu Plastik Meslek Lisesi'nde gerekse Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojileri Bölümü'nde eğitim gören gençlerimize gözümüz gibi bakıyoruz' ifadelerini kullandı.