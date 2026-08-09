TÜBİTAK, Arktik ve Antarktika'daki ekosistemlerden iklim değişikliğine, insan etkisinden sürdürülebilirlik politikalarına kadar pek çok başlığı ele alan 'Kutuplarda Sıfır Atık' kitabını okuyucuyla buluşturdu. Eser, kutup araştırmalarında 'iz bırakmadan bilim yapma' yaklaşımını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

ANKARA (İGFA) - 'Sıfır Atık' vizyonunu dünyanın en uç noktalarına taşıyan 'Kutuplarda Sıfır Atık' kitabı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı.

TÜBİTAK, Sıfır Atık Vakfı ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan eserin baş editörlüğünü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Burcu Özsoy üstlendi.

Kitapta Arktik ve Antarktika bölgelerindeki hassas ekosistemler, iklim değişikliğinin etkileri, insan faaliyetlerinin kutup coğrafyalarına yansımaları ve sıfır atık yaklaşımı güncel bilimsel veriler ışığında ele alınıyor.

Çalışma, kutupların yalnızca bilimsel araştırmalar açısından değil, dünyanın geleceği ve sürdürülebilir yaşam bakımından taşıdığı öneme de dikkat çekiyor. Bu kapsamda kutup bölgelerinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin çevreye mümkün olan en düşük etkiyle yürütülmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

'İZ BIRAKMADAN BİLİM YAPMA' İLKESİ SAYFALARA TAŞINDI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Kutup Bilim Seferleri kapsamında benimsenen 'iz bırakmadan bilim yapma' ilkesi, kitap aracılığıyla daha geniş kitlelere aktarılıyor.

Kutup bölgelerinde yürütülen araştırmalar sırasında çevrenin korunması, atıkların yönetimi ve doğal ekosistemlerin gelecek nesillere aktarılması konularına odaklanan eser, bilimsel çalışmalar ile sürdürülebilirlik yaklaşımını aynı çatı altında buluşturuyor. 'Kutuplarda Sıfır Atık', kutuplarda gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların çevresel sorumluluk anlayışıyla birlikte yürütülmesine ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefliyor.