Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nun beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların geri çekilmesi hakkındaki yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından, hatalı olduğundan şüphe edilen, hatalı bulunan ya da kullanılmasında sakınca görülen ürünlerin araştırılması, ayrıca gerekli olduğu durumlarda piyasadan kısa sürede ve etkin bir şekilde geri çekilmesinde uyulacak kural, yetki ve sorumluluklar ile kontrol esaslarını belirleyen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre; kurumca yürütülen şikayetlerin değerlendirilmesi, denetim, inceleme ve piyasa kontrol süreçlerinde, kullanımının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen ürünler, hatalı veya hatalı olduğundan şüphe edilen ürünler, tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından bir tehlike arz edebileceği veya kalite hataları olabileceği yönünde somut emareler bulunan ürünler toplanacak.

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