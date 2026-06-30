Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin uzay çalışmalarından Gazze'deki gelişmelere, toplumsal birlik mesajlarından Venezuela'daki deprem sonrası yürütülen insani yardımlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin uzay teknolojileri, dış politika, toplumsal birlik ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

'UYDU TEKNOLOJİLERİ STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri olduğunu belirtti. İMECE-2, İMECE-3, GÖKTÜRK-Y ve GÖKTÜRK-3 projelerinin sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 7A projesinin ise Türkiye'nin dijital egemenliğini ve güvenli haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğini söyledi.

Uydu teknolojilerinin istihbarat, iletişim, savunma sanayii ve haritalama gibi birçok alanda stratejik rol oynadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uzayda izi olanın dünyada sözü olur' anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'ye yönelik iddiaları reddederek, Türk milletinin tarihinin adalet ve merhamet anlayışı üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:



'Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz.



Farklı ihtiyaçlarımızı giderecek olan İMECE-2 ve İMECE-3 uydularımız ile GÖKTÜRK-Y ve GÖKTÜRK-3'ün: pic.twitter.com/XAsACZpc01 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 30, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca zulümden kaçanlara kapılarını açtığını belirterek, ülkenin geçmişinde soykırım, sömürgecilik veya katliam bulunmadığını söyledi.

'86 MİLYON AYNI MİLLETİN FERTLERİYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal birlik ve beraberlik mesajı da verdi.

Türkiye'nin farklı kimlik, inanç ve yaşam tarzlarına sahip vatandaşlarının aynı milletin parçası olduğunu belirten Erdoğan, 'Adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.' ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana hiçbir vatandaş arasında ayrım yapmadıklarını dile getiren Erdoğan, ortak değerler etrafında siyaset yürüttüklerini söyledi.

VENEZUELA'YA ARAMA-KURTARMA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen afetin ardından Türkiye'nin hızlı şekilde yardım çalışmalarını başlattığını da açıkladı.

AFAD koordinasyonunda ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle iki askeri nakliye uçağının bölgeye gönderildiğini belirten Erdoğan, 75 personel, 5 arama-kurtarma aracı ve 6 arama-kurtarma köpeğinin Venezuela'da görev yaptığını ifade etti.

Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla birlikte arama-kurtarma ve insani yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı