IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, son dönemdeki gelişmelerle birlikte 2024'te yönetici sorumluluk sigortalarında teminatların limitlerin artırarak, poliçe kapsamının genişletildiğine dikkati çekerek, "Özellikle siber riskler, veri güvenliği, vergi muafiyeti ve diğer yeni nesil riskler, poliçelere dahil edildi” dedi.ANKARA (İGFA) - TOBB ve TÜİK verilerine göre; 2023 yılında, Türkiye genelinde yaklaşık 27 bin şirket kapandı. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 12 bini aşkın şirket faaliyetine son verdi.

Ekonomik koşullardaki değişimler ve iyileşme yönündeki eğilimler kapanan şirket sayısının azalmasını sağlasa da, günümüzdeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni nesil riskler, şirketleri pek çok zor durumla karşı karşıya bırakmaya devam ediyor. Şirketleri bu risklere karşı koruyan yönetici sorumluluk sigortaları, sektörün en fazla ilgi gösterilen poliçelerinden biri olarak öne çıkıyor. İflas eden, çeşitli nedenlerle kapanan ya da itibarı sarsılan şirketler, karşılaşabilecekleri risklere karşı yönetici sorumluluk sigortası sayesinde korunabiliyor.

Yönetici sorumluluk sigortalarının sunduğu destekler hakkında bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi; “Yönetici sorumluluk sigortaları (D&O), şirketlerin üst düzey yöneticilerine kişisel mali koruma ve hukuki destek sunuyor. Yöneticilerin şirket faaliyetleriyle ilgili yasal sorumluluklardan dolayı kişisel mali zararlar yaşamasını engellerken, hukuki savunma maliyetlerini karşılayarak finansal bir güvence sağlıyor. Aynı zamanda şirketlerin itibarını koruyarak olumsuz durumlarda şirketin daha hızlı toparlanmasını destekliyor. Poliçe, risklerin yönetilmesine ve şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Yönetici sorumluluk sigortaları, yöneticilerin karar alma süreçlerinde daha özgür hareket etmelerini sağlayarak, iş dünyasındaki belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Yöneticilere yönelik kişisel mali yükümlülükleri de teminat altına alarak, şirketin varlıklarına el konulması gibi durumlarda oluşabilecek kayıpları kapsıyor. Bu, özellikle şirketin iflası durumunda, yönetim kurulu üyelerinin kişisel olarak üstlenmek zorunda kalacağı mali sorumluluklar açısından büyük bir güvence sağlıyor” diye konuştu.

2024 YILI İTİBARİYLE POLİÇEYE YENİ RİSKLER DAHİL EDİLDİ

Son yıllarda yönetici sorumluluk sigortalarının içeriği ve kapsamında önemli değişiklikler yapıldığına dikkati çeken Murat Çiftçi, "Önceki yıllara göre, sigorta teminatlarının limitleri artırıldı ve poliçe kapsamları da oldukça genişledi. 2024 yılındaki gelişmelerle birlikte özellikle siber riskler, veri güvenliği, vergi muafiyeti ve diğer yeni nesil riskler, poliçelerin kapsamına dahil edildi. Bu durum, artan risklere karşı daha iyi bir korumanın da önünü açtı. Çoğunlukla, şirketlerin kapanışları ve iflasları, çeşitli ekonomik ve ticari faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Başlıca etmenler arasında yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler yer alıyor. Yüksek enflasyon, maliyetlerin artmasına ve satın alma gücünün düşmesine neden olurken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle ithalat yapan şirketler için büyük riskler taşıyor. COVID-19 pandemisinin uzun vadeli etkileri, bazı sektörlerde toparlanma sürecini zorlaştırdı. Ekonomik belirsizlikler ve artan rekabet de şirketlerin finansal durumlarını zorlayabiliyor. Ayrıca, yüksek borç yükü ve yetersiz mali yönetim gibi içsel sorunlar, iflaslara yol açabilmekte. Bu faktörler, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sürdürülebilirliğini tehdit eden önemli unsurlar arasında” dedi.