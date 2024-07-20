Düzce'de Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana gelen kazada yolun karşınısa geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.Berkay KILIÇ - Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki M.C. ve yanındaki küçük çocuğa bir otomobil sürücüsü yol verdi.

Aynı istikamette seyir halinde olan T.E.A. idaresindeki otomobil duran otomobilin yanından geçmeye çalışınca M.C.’ye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle M.C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.C.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücü T.E.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.