Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, Kurban Bayramı öncesi yaptığı bakım ve onarım çalışmalarıyla yol ve kaldırımları bayrama hazırladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, Kurban Bayramı öncesi yol ve kaldırımlarda yaptığı bakım ve onarım çalışmalarıyla bayrama hazırlık yaptı. Yol ve kaldırımları bayrama hazırlayan Yol Bakım Timi, yaya kaldırımları ve yollarda oluşan sorunlara bayram öncesi hızlı bir şekilde müdahale ederek bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olacağı Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde yol ve kaldırımlarda bakım, onarım çalışması yapan Yol Bakım Timi, yolları bayrama hazırladı.

KENT GENELİNDE KONFORLU ULAŞIM

Büyükşehir Yol Bakım Timi, kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapıyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak herkesin sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım olanaklarından faydalanması sağlayan Yol Bakım Timi, kent genelinde gün içerisinde birçok farklı noktada, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.