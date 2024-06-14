Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Sefer DEMİR - Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan plakası tespit edilemeyen cip aynı istikamette giden A.S. İdaresindeki otomobil ile çarptı.

Kazaya neden olan cip araç olay yerini terketti.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü A.S. ve Araçta yolcu olarak bulunan Z.S., A.S., M.Z.S., yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan cip'i bulmak için araştırma başlatıldı.