Maltepe Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla kurduğu Üreten Engelliler Merkezi, yeni mezunlarını verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi'nden mezun öğrenciler düzenlenen mezuniyet töreniyle teşekkür belgelerini aldı. Prototip hediyelik eşya yapımı, ahşap boyama ve şiş örgücülüğü kurslarına katılan kursiyerler, eğitim süresince ürettikleri ürünleri satışa sunarak gelir elde etme imkânı da buldu. Elde edilen gelir, kursiyerler arasında eşit şekilde paylaştırılarak ekonomik destek sağlandı.

Mezuniyet töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, engelli bireylerin üretim süreçlerine katılmasının ve ekonomik olarak güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Köymen, 'Burada sadece meslek edinilmiyor; aynı zamanda dayanışma, özgüven ve üretme kültürü gelişiyor. Engelli yurttaşlarımızın sosyal yaşamın her alanında görünür ve aktif olmalarını önemsiyoruz. Üreten Engelliler Merkezimizde ortaya çıkan her ürün, emeğin, azmin ve başarının bir göstergesidir. Maltepe Belediyesi olarak engelli bireylerimizin yanında olmaya, onların üretimlerini ve yaşamın her alanına katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz' dedi.