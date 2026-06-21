Dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya Robot Olimpiyatları (WRO) 2026 Türkiye Finali'nde yarışan Feyziye Mektepleri Vakfı Ispartakule Işık Ortaokulu öğrencileri, elde ettikleri derecelerle hem Türkiye'nin robotik alanındaki potansiyelini ortaya koydu hem de uluslararası finallerde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında gençlerin yetkinliklerini ölçen Dünya Robot Olimpiyatlarında Türk öğrencilerden gururlandıran sonuçlar geldi. 7 Haziran 2026 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen Dünya Robot Olimpiyatları Türkiye Finali'nde FMV Ispartakule Ortaokulu üç farklı takımla mücadele etti. Takımlar, yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği ve Türkiye beşinciliği derecelerini elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

48 TAKIM ARASINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDULAR

FMV Ispartakule Ortaokulunun ThunderBots robotik takımı, 6. sınıf öğrencilerinden oluşan ekibiyle 'RoboMission Küçük Yıldızlar' kategorisinde yarıştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan 48 takım arasından birinciliğe ulaşan ekip, Dünya Robot Olimpiyatları Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu sonuçla ThunderBots takımı, Aralık 2026'da Porto Riko'da gerçekleştirilecek Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

AVRUPA FİNALİ'NDE DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Okulun bir diğer ThunderBots takımı ise 7. sınıf öğrencilerinden oluşan ekibiyle 'RoboMission Yıldızlar' kategorisinde yarıştı. 57 takımın mücadele ettiği kategoride Türkiye ikincisi olan ekip, Ekim 2026'da Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Finali'nde Türkiye adına yarışacak.

FMV Ispartakule'nin bir diğer robotik takımı olan FMVTech ise RoboSpor kategorisinde yarışan 18 takım arasında Türkiye beşinciliğini elde ederek organizasyonu önemli bir dereceyle tamamladı.