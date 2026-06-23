Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının şeffaf ve etkin yönetimi amacıyla Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehirdeki barajların aktif doluluk oranlarının günlük olarak kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının daha şeffaf ve etkin yönetilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelindeki ve dört büyük şehirdeki barajların aktif doluluk oranları bugünden itibaren günlük olarak kamuoyunun erişimine açıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, su kaynaklarının durumunun vatandaşlar, üreticiler ve ilgili tüm paydaşlar tarafından anlık olarak takip edilebilmesinin önemine dikkat çekti. Uygulamanın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini belirten Yumaklı, Türkiye genelindeki barajların yanı sıra büyükşehirlerdeki barajların aktif doluluk oranlarının her gün düzenli olarak paylaşılacağını ifade etti.

???? Su kaynaklarımızın şeffaf ve etkin yönetimi, yarınlara bırakacağımız en büyük mirastır.



???? Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın su kaynaklarımızın mevcut durumunu anlık olarak takip edebileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz.: pic.twitter.com/VJepdwmHwv — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 23, 2026

Bakan Yumaklı açıklamasında, 'Su kaynaklarımızın şeffaf ve etkin yönetimi, yarınlara bırakacağımız en büyük mirastır' ifadelerini kullanarak, veriye dayalı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Bakjan Yumaklı, suyun her damlasını korumak ve gelecek nesillere güvenle aktarmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşlar, barajların güncel doluluk oranlarına DSİ Yağış ve Baraj Doluluk Bilgi Sistemi olan https://yagisbarajdoluluk.dsi.gov.tr/goruntule adresinden erişebiliyor.