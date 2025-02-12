Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu ve Göktaş Mahalleleri ile Mazıdağı ilçesi Sakızlı Mahallesi ve bu bölgelerdeki grup yolları kardan temizlenirken ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaların olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece devam edeceği belirtilirken, Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediyenin istek ve şikayet hattı 153 iletişim hatlarını aramalarını istedi.