Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖSYM ve MEB iş birliğiyle hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik değerlendirmeleri almak üzere ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağı" yönündeki açıklamaları doğrultusunda MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ÖSYM'de görevli olan uzmanlarla birlikte çalışma programı yapıldı ve soru yazım çalışmaları yürütüldü.

MEB ve ÖSYM arasında yapılan bu iş birliğinin önemine değinen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Bakan Tekin'e 2024 YKS' ye yönelik rapor sundu.

Raporda sınav sorularının MEB öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu olduğu yer aldı. Ayrıca soruların Millî Eğitim Bakanlığının müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu kazanım etkinlik ve örnekleri kapsadığı tespit edildi.

Öte yandan raporda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerinden müfredata uygun olarak hazırlanan soruların bilgi temelli olduğu ve eleştirel düşünme becerilerinin, yorumlama becerilerinin ve bütüncül yaklaşımın öne çıkarıldığına vurgu yapıldı. Ersoy, YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin okula devamları ve derslere aktif katılımlarının, ders kitaplarının birincil kaynak olduğu bilinciyle konu içeriklerine dikkat etmelerinin, kitaplarda yer alan ölçme değerlendirme etkinlikleri yapmalarının önemine dikkati çekti.

Bakan Tekin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "ÖSYM soru bankasına, soru hazırlama çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerin yanı sıra MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler de dâhil ediliyor. ÖSYM'nin YKS soru havuzu, tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor, öğrenciler müsterih olsun" ifadelerini kullanmıştı.