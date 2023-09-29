Yılın son Dolunayı 29 Eylül saat 12:57'de Koç Burcunda gerçekleşti.

Yılın son Dolunayı 29 Eylül saat 12:57'de Koç Burcunda gerçekleşti.

Bu Dolunay zamanında Venüs'ün Uranüs ile zorlayıcı açısını son kez yaşayacağız. 2 Temmuz ve 9 Ağustos tarihlerinde zorlayıcı açı iki kez tekrarladı. Bu üçüncüsünü yaşarken İlişkilerde ve maddi konularda sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Daha önce yaşadıklarımızın tekrarı olabilir yada yaşananların revizyonu gerçekleşebilir.

Marsın etkisiyle tartışmalara açık bir Dolunaydayız tutku, ihtiras, inatçılık gibi ani verilen tepkilerlre, duygu karmaşası yaşanabilir.

Kararlı olduğumuz hedeflere yol alırken saldırgan değil akılcı, uzlaşmacı olmakta fayda var.

Zaman çok değerli olsada hedeflerimize doğru ilerlerken hazırlıksız, aceleci özellikle plansız girişimler yapmamız bu Dolunay sürecinde hayal kırıklığına neden olabilir.

KOÇ Dolunayı yönetici gezegeni Mars 21 derece Terazi burcunda yeralıyor ve 14 Ekim tarihinde 21 derece Terazi Burcunda bir Güneş tutulması yaşayacağız. Bu Dolunay zamanında verilen kararlar, alınan aksiyonlar önümüzdeki tutulma zamanında önemli başlangıca imza atacaktır.

KOÇ burcu sağlık anlamında da baş, dişler, çizgili kaslar ve safra kesesi atardamar genel olarak kanla ilgilidir

Dolunay sürecinde karşılaşacağımız sağlık problemlerine neden olabilir.

DOLUNAYDAN ETKİLENECEK BURÇLAR

Doğum haritamızda hangi evde gerçekleştiği önemli yine de 3 derece ve 9 derece' de öncü burçlar olanlar direk etkilenecek bu dolunaydan öncelikle Koç ve Terazi burçları etkilenecek, Yengeç ve Oğlak Burçları da Dolunaydan etkilenecek burçlar arasında Aslan ve Yay Burçları Dolunaydan fayda sağlayabilirler.