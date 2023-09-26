stroloji danışmanlık bireylerin hayatı anlamlandırma yolunda saklı kalmış potansiyellerini, yeteneklerini ortaya çıkarmakta bireye yardımcı olur.

Her bireyin dünyaya geliş amacı farklıdır. Her birimiz doğduğumuz an'da farklı yeteneklerle, güçlü veya zayıflıklarla dünyaya geliriz.

Astroloji danışmanlık bireylerin hayatı anlamlandırma yolunda saklı kalmış potansiyellerini, yeteneklerini ortaya çıkarmakta bireye yardımcı olur.

Astroloji danışmanlık bireyin kendini tanımasında, meslek seçiminde ve yaşamdaki hedeflerini gerçekleştirmesinde kişiyi destekler.

Astroloji danışmanlık iş yaşamı ve ortaklıklar konusunda ve kadersel birtakım kararlar alırken ve seçimler yaparken önemli tarihleri belirlemesinde yardımcı olur.

Astroloji danışmanlık maksimum gelecek bir yıllık zaman diliminde kişinin zamanın kalitesine uygun olarak yaşaması gereken olası bilgi verir.

Astroloji danışmanlık özellikle çocukların bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmasında ebebeynlere yardımcı olur.

ASTROLOJİ DANIŞMANLIK

ALTERNATİFLERİMİZ

Doğum Haritası Analizi

Yıllık Astroloji Öngörü Analizi

İlişki Ortaklık Evlilik Uyum Analizi