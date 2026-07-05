Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2026 yılının ilk 6 ayında sel, don, dolu ve fırtına gibi afetler nedeniyle yaklaşık 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2026 yılının ilk 6 ayında meydana gelen doğal afetlerin tarımsal üretime verdiği zararları değerlendirdi.

Görüntülü bir açıklama yapan Bayraktar, sel, su baskını, don, dolu, fırtına, aşırı yağış, kar, hortum ve heyelan gibi afetlerin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Bayraktar, 2026'nın ilk yarısında Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü ifade ederek, afetlerin yalnızca ürün kaybına değil, üreticilerin sezon boyunca yaptığı tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açtığını söyledi.

Son yıllarda doğal afetlerin hem sayısının hem de şiddetinin arttığını vurgulayan Bayraktar, FAO verilerine de dikkat çekti. Küresel ölçekte tarım sektörünün afetlerden ciddi zarar gördüğünü belirten Bayraktar, 1991-2023 döneminde toplam zararın 3,26 trilyon dolara ulaştığını aktardı.

Bayraktar, afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisinin yalnızca üreticileri değil, tüketicileri de doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

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Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre 2026'nın ilk 6 ayında 28 ilde sel ve su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve 6 ilde hortum afetleri görüldü.

Zarar gören alanların yaklaşık yarısının sel ve su baskınlarından etkilendiğini belirten Bayraktar, özellikle bu afetlerin üretim süreçlerini ciddi şekilde sekteye uğrattığını söyledi.

Afetlerin yalnızca ürün kaybına değil, tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm üretim maliyetlerinin de boşa gitmesine neden olduğunu vurgulayan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin ağır ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bayraktar, tarım sigortalarının önemine dikkat çekerek sigortalılık oranlarının halen düşük olduğunu belirtirken, devlet desteğine rağmen primlerin çiftçi gelirlerine göre yüksek olduğunu vurguladı. Bayraktar, sigortası olmayan üreticilerin de ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

Bayraktar, afetlerden etkilenen üreticilere nakit destek sağlanması ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarının yapılandırılması çağrısında bulundu.

'Bereketli bir sezon söylemi, afet mağduru çiftçilerin yaşadığı kayıpları gölgelememelidir' diyen Bayraktar, tüm üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.