Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar ile yetim ve öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığının 1 Temmuz 2026'dan itibaren 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik muhtaç aylığında artışa gidildiğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığının güncellendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, daha önce 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığı, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildi.

Yeni ödeme tutarının 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 döneminde uygulanacağı belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapılan artışın yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim ve öksüz çocukları kapsadığını kaydetti.