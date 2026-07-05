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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Libya'nın doğusundan gelen misafir askeri personele Komando Temel Eğitimi kapsamında 'Kuleden İniş Eğitimi' verildiği bildirildi. Paylaşımda, eğitim faaliyetlerinin uluslararası askeri iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığı vurgulanarak, 'Uluslararası askerî iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Libya arasındaki askeri iş birliği kapsamında eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Libya'nın doğusundan gelen misafir askeri personele Komando Temel Eğitimi kapsamında 'Kuleden İniş Eğitimi' verildiğini açıkladı.

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