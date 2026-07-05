Ankara'da konut piyasasında satış hızının düşmesi ve ilan-satış fiyatları arasındaki makasın açılması, alıcılar için pazarlık fırsatlarını artırırken 'sessiz konut balonu' tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da konut piyasasında sakin görünüm devam ederken, satış hızındaki yavaşlama ve fiyat dinamiklerindeki değişim dikkat çekiyor. İlan fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatları arasındaki farkın açılması, piyasada alıcı lehine bir pazarlık ortamı oluşturuyor.

Mayıs 2026 verilerine göre Ankara'da toplam 8 bin 21 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 2 bin 178'i ipotekli, yani kredili satışlardan oluşurken, 5 bin 872 ikinci el konut satışı piyasadaki ağırlığını korudu.

Merkez Bankası verilerine göre ise Mayıs 2026'da konut fiyatları ülke genelinde yıllık bazda yüzde 24,5 artarken, reel bazda yüzde 6,1 geriledi. Ankara özelinde konut fiyat endeksi aylık yüzde 1,5, yıllık ise yüzde 27,3 artış gösterdi. Aynı dönemde yeni kiracı kira endeksi Ankara'da yıllık yüzde 33,8 yükseldi. Bu veriler, kira tarafında artış baskısının sürdüğünü ancak satış tarafında alıcıların daha güçlü bir pazarlık pozisyonuna geçtiğini ortaya koyuyor.

'PAZARLIK DÖNEMİ GÜÇLENİYOR'

Ankara merkezli Gayrimenkul PR, piyasadaki mevcut durumu değerlendirerek özellikle yaz aylarında talebin yavaşlaması, yüksek kredi maliyetleri ve ilan fiyatlarındaki beklenti farklarının yeni bir denge oluşturduğunu belirtti.

Şirket değerlendirmesinde, satıcıların piyasa gerçeklerine uygun fiyatlama yapması halinde konutların daha hızlı el değiştirebileceği, alıcıların ise özellikle peşin alımlarda daha güçlü pazarlık imkânına sahip olduğu ifade edildi.

Piyasa değerlendirmelerine göre satıcılar açısından gerçekçi fiyatlama giderek daha kritik hale gelirken, alıcılar açısından doğru konum ve uygun fiyatlı konutlar önemli fırsatlar sunuyor.

Uzmanlar, mevcut durumu 'yavaşlama dönemi' olarak tanımlarken, bu sürecin doğru okunduğunda hem alıcı hem satıcı için avantaj yaratabileceğini belirtiyor.

Bu arada ilan fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatları arasındaki makasın açılması, piyasada 'sessiz konut balonu' tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Buna göre, fiyat artışlarının hız kesmesi ve satış temposunun düşmesi, piyasanın yeniden denge arayışına girdiğine işaret ediyor.