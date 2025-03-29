Yıldırım Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir ve misafirler katıldı.BURSA (İGFA) - "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla gerçekleştirilen programda, el sanatları ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca tekstil ürünlerinden hazırlanan sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

GELECEĞE YATIRIM

Yıldırım Belediyesi olarak geçmişi, bugünü ve geleceği ihya etmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, en değerli yatırımın nesillere sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak olduğunu söyledi.

Sıfır atık hareketinin, sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketi olduğunu kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Bize emanet edilen tabiatı, gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur. Bizler de bu bilinçle; çevreye, doğaya ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede büyümeleri için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarına imza atıyoruz. Sıfır atık çalışmaları kapsamında şehrimize ve ülkemize örnek olacak projeler geliştirdik. Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizde 850 bin plastik kullanımının önüne geçtik. Eğitim kurumlarımızda ‘Geri Dönüştürülebilir Ambalajını Çöpe Değil, Potaya At’ sloganıyla Plastiksiz Okul Projesi başlattık. Bu proje ile de öğrencilerimizde farkındalık oluşturarak plastik kullanımını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

ÖRNEK PROJELER

‘Yıldırım Çevre Müfettişleri Projesi’ ile çevresinde gelişen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi çocuklara, bugünden; çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik sorumluluk yükleyerek onların çözüme katılımlarını sağladıklarını aktaran Yılmaz, “Çocukların çevre konusunda ön planda olduğu ve büyüklerine örnek olacakları çevre müfettişleri projesi ile çevre duyarlılığı konusunda farkındalığın arttırıldığı çocuk dostu bir Yıldırım için çalışıyoruz. ‘Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Paraya Dönüşüyor’ sloganıyla hizmete aldığımız ‘Paratık Yıldırım’ ile hemşehrilerimizin topladığı atıklar paraya dönüşüyor. Böylece hem hemşehrilerimiz hem de doğa kazanıyor. Kentimize kazandırdığımız Kompost Üretim Tesisi ile pazar atıklarını komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandırıyoruz. Fabrika, kamu hastanesi ve lokantalardan toplanılan gıda atıklarını mamaya dönüştürerek kent genelinde hem gıda israfını önlüyor hem de başta hayvan barınağımız olmak üzere kurumlara veriyoruz. Toplama Ayırma Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Mobil Atık Getirme Araçları ile ilçemizde toplanan geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayırarak lisanslı geri kazanım firmalarına iletiyoruz. Belediye olarak biz ne yaparsak yapalım hemşehrilerimizin desteği ve gayreti olmadan yaptığımız her iş yarım kalacaktır. Her şey çocuklarımıza daha sağlıklı, güvenli ve mutlu bir gelecek bırakmak için” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, “Çevreyi korumak, yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünmek demektir. Sıfır Atık Projesi, doğaya verilen zararı en aza indirerek kaynakları verimli kullanmayı amaçlayan büyük bir dönüşüm hareketidir. Bursa’da yürüttüğümüz çalışmalarla binlerce ton atığın geri kazanımını sağladık, ayrıca eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine yaymaya devam ediyoruz. Bu yıl “Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru” temasıyla düzenlenen programımız geri dönüşümün sadece çevreyi korumakla kalmayıp sanata, ekonomiye ve sürdürülebilir yaşama nasıl katkı sunduğunu da gözler önüne sermektedir. Programımıza katkı sağlayan tüm kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu anlamlı günün hepimiz için farkındalık dolu olmasını diliyorum” diye konuştu.