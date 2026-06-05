Yıldırım'da, çevre odaklı yatırımlar ve sıfır atık uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle 'Dünya bize emanet' temasıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çevre yatırımlarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Yıldırım Belediyesi, sıfır atık odaklı projeleriyle hem doğal kaynakların korunmasına hem de ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin en güçlü uygulayıcılarından biri olan Yıldırım Belediyesi; Plastiksiz Yıldırım, AtıkNakit, Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ve sıfır atık çalışmalarıyla çevre yönetiminde Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçiriyor.

28 BİN TON ATIK DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yıldırım Belediyesi'nin, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak adına Bursa'ya kazandırdığı Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi doğaya can oldu. Çöpe giden ambalaj atığı ve kağıtların miktarını azaltmak ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla 2022 yılında hizmete açılan tesis, bugüne kadar yaklaşık 28 bin ton atığı geri kazandırdı. Bin metre karelik kapalı alanda hizmet veren tesiste, ayda 300 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin en önemli çalışmalarından biri olan Plastiksiz Yıldırım Projesi, tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasını ve yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında ilçedeki okullara su arıtma cihazları takılarak, öğrencilere de çelik su mataraları dağıtıldı. Öğrencilerin tek kullanımlık pet şişe kullanımını en aza indirmeyi amaçlayan proje ile 50 milyon pet şişe kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ATIK-NAKİT PROJESİ

Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği Atık-Nakit Projesi ile de vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmasını teşvik ediyor. Proje kapsamında; vatandaşlar belediye ekiplerine teslim ettikleri dönüştürülebilir atıklar karşılığında hediye para puan kazanıyor ve bunları anlaşmalı işyerlerinde harcayabiliyorlar. Ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve diğer geri dönüştürülebilir materyallerin ayrı toplanmasını destekleyen sistem sayesinde hem çevre korunuyor hem de geri dönüşüm kültürü güçleniyor. 2024 Kasım'da hayata geçirilen proje kapsamında toplanan 177 ton atığa karşılık vatandaşlara 578 bin lira ödeme yapıldı.

YEMEK ATIKLARI İSRAF EDİLMİYOR

Yıldırım Belediyesi'nin en önemli çevre yatırımlarından biri olan Mama Üretim Tesisi ise gıda israfını önleyen örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. Kamu kurumları, yemekhaneler, hastaneler, öğrenci yurtları ve lokantalardan toplanan yemek atıkları, özel işlemlerden geçirilerek sahipsiz hayvanlar için besine dönüşüyor. Proje kapsamında, 2023 yılından bu yana 242 ton yemek atığı değerlendirilerek 128 ton hayvan besini üretildi. Böylece hem gıda atıkları israf edilmeden ekonomiye kazandırılıyor hem de sahipsiz hayvanların beslenmesine destek sağlanıyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesiste haftalık yaklaşık 4 ton yemek atığı işlenerek 2 ton besin maddesine dönüştürülüyor.

BAŞKAN YILMAZ'DAN KARARLILIK VURGUSU

Çevre konusunun ertelenebilir bir mesele olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir Yıldırım bırakmak için çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, yerel yönetimler olarak bizlere önemli bir vizyon sunuyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık anlayışını yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak görüyoruz. Plastiksiz Yıldırım, Atık-Nakit, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisimiz ve Mama Üretim Tesisimiz gibi projelerimizle atıkları ekonomiye kazandırıyor, doğal kaynaklarımızı koruyor ve çevresel farkındalığı artırıyoruz. Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.