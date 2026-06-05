TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, TÜİK'in 5 aylık enflasyon verilerinin gerçek hayatla ilgisiz olduğunu savunarak, 16 milyon emeklinin açlık sınırının altında olduğunu belirtti ve gerekirse açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs enflasyonunu yüzde 1,71 olarak açıkladı. 5 aylık enflasyon, yüzde 16,60'a ulaştı. Memur ve memur emeklileri açısından oluşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisiyle artış oranı yüzde 12,40 seviyesinde. Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre ise enflasyon, aylık yüzde 2,16 ve yıllık yüzde 53,13 arttı.

FARK DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜŞÜYOR

Enflasyon verilerinin geçim sıkıntısını anlatmakta tamamen yetersiz olduğunu söyleyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, 'Haziran ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1,3 gelmesi halinde; 1 Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 18,1, memur ve memur emekliler için artış yaklaşık yüzde 13,86 olacak. Kök maaşı 20.000 TL'ye tamamlanan yaklaşık 3 milyon emekli, genel artış olsa da düzenleme yapılmazsa yine 20.000 TL'de kalmaya devam edecek. 'Enflasyon düşüyor' deniliyor ama emeklinin ve memurun alım gücü hâlâ yükselmiyor. Asıl mesele; açıklanan enflasyon değil, hissedilen hayat pahalılığıdır. Zaten maaş farkı dönemi yaklaştığında ne hikmetse enflasyon, resmi olarak düşmeye başlıyor! Buna kim inanır? Sokakta, çarşıdan, pazardan, marketten, kasaptan haberiniz yok galiba.' değerlendirmesini yaptı.

16 MİLYON EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

16 milyon emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığını söyleyen Kenan Pars, 'Sesimizi duyurmak için gerekirse sokağa çıkar, hatta açlık grevine varıncaya kadar tepkimizi gösteririz. Ne hikmetse seçim zamanı emekliyi hatırlayanların, sandık ortaya çıkmaya başladığı zaman içinde bulunduğumuz durumu anlamış gibi yapmasına kanmıyoruz. Sandık geldiği zaman emekli, gereken yanıtını mutlaka verir her zaman. Bütçe; söz konusu siyasiler, milletvekilleri olunca nedense kısılmıyor. Ama sıra emekliye gelince 'tasarruf' deniliyor. Belediyelerimize de 'Artık emekliyi görmezden gelmeyin' diye sesleniyoruz. Cüzi indirimler, bir nebze de olsa nefes almamızı sağlayacaktır.' diye konuştu.

TÜRK-İŞ'in Mayıs 2026 verilerinin milyonlarca emekli ve çalışanın yaşadığı geçim krizini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Kenan Pars, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 35 bin 174 TL, yoksulluk sınırı 114 bin 576 TL, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise 45 bin 488 TL'ye yükseldiğini belirterek, 'Açlık sınırı, asgari ücreti yaklaşık 7.099 TL aşmış durumda. Peki, en düşük maaşı 20 bin TL olan emekliler ne yapsın? Aradaki fark, tam 15.174 TL! Yıllarca ülkesine hizmet eden milyonlarca emekli; kira, fatura, gıda ve sağlık harcamaları karşısında her geçen gün daha da zorlanıyor. Emekliler; çocuklarına, torunlarına harçlık verememenin, bir simit alamamanın acısını yaşıyor. Lütuf değil, insanca yaşayabileceğimiz bir gelir talep ediyoruz' dedi.