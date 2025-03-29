Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyanın dört bir köşesinden eğitim için Bursa’ya gelen misafir öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, uluslararası öğrencilere yönelik düzenlediği iftar programında ülkelerinden gelerek Bursa’da eğitim alan öğrencilere iftar programı düzenledi. Organizasyona, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar ve yüzlerce uluslararası öğrenci katıldı.

GÖNÜL GÖNÜLE KÖPRÜ KURUYORUZ

Yıldırım Belediyesi olarak donanımlı gençler yetiştirmek için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin her birine ülkelerinin seçkin ve saygıdeğer birer temsilcisi olarak bakıyoruz. Türkiye’yi ikinci vatanları, Bursa’mızı ikinci memleketleri olarak kabul etmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimiz bizim kültür elçilerimiz. Ülkelerine döndüklerinde memleketleri ve Türkiye arasında gönül köprüleri kuracaklar. Gençlerimiz, bizim ve geldikleri ülkelerin geleceği ve umudu. Dünyanın bütün renklerini bizlerle buluşturan şehrimizin yüz akı kurumu Bursa Teknik Üniversitemize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, “Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar ile öğrencilerimizin şehir aidiyeti ve Yıldırımlı kimliği önemli ölçüde artıyor. Desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.